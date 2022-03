Balotelli wróci do Premier League?

PressFocus Na zdjęciu: Mario Balotelli

Mario Balotelli może wrócić do Premier League. Według ostatnich raportów włoskim napastnikiem zainteresowane jest Fulham Londyn, które jest na dobrej drodze do powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

Balotelli występował już na boiskach Premier League w barwach Manchesteru City i Liverpoolu

Włoch obecnie jest piłkarzem tureckiego Adana Demisporu

W obecnym sezonie włoskie napastnik zdobył dziesięć goli

Fulham poszukuje wzmocnień na przyszły sezon

Zespół z zachodniego Londynu przewodzi w tabeli Championship i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ponownie będą grać w Premier League. Po 33. kolejkach mają na swoim koncie 70 punktów i aż dziewięć punktów przewagi nad drugim w tabeli Bournemouth. Latem Fulham będzie potrzebowało wielu wzmocnień, jeśli na najwyższym poziomie będą chcieli grać dłużej niż jeden sezon.

Zdaniem tureckich mediów Fulham latem skieruje swoje zainteresowanie w stronę Mario Balotellego. Drużyna z Londynu poszukuje nowych napastników, a Włoch mógłby zwiększyć konkurencję w składzie.

31-latek rozgrywa dobry sezon w Turcji. W nagrodę został powołany przez Roberto Manciniego na zgrupowanie reprezentacji Włoch. Ponadto w przeszłości Balotelli występował między innymi w Manchesterze City i Liverpoolu, a jego ewentualny transfer maksymalnie kosztowałby około kilkunastu milionów euro.

Mario Balotelli jest zawodnikiem tureckiego Adana Demirsporu. W tym sezonie rozegrał 22 spotkania, przebywając na murawie łącznie przez 1480 minut. W tym czasie zdobył dziesięć goli i zanotował trzy asysty.

Zobacz również: Messi zdecydował odnośnie swojej przyszłości w PSG