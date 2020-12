Bale zszokuje świat? Konkretny plan Walijczyka

Gareth Bale aktualnie jest zawodnikiem Tottenhamu Hotspur, do którego dołączył na wypożyczenie z Realu Madryt. Niemniej Diario AS podaje, że Walijczyk jest zdecydowany na to, aby po zakończeniu sezonu wrócić do stolicy Hiszpanii. Zawodnik chce wypełnić ostatni rok umowy z Królewskimi.

Gareth Bale został latem wypożyczony do The Spurs na jeden sezon. Chociaż wiązano z nim duże nadzieje, to najwyraźniej nie potrafi im podołać. Hiszpańskie media wskazują, że reprezentant Walii chce wrócić do Realu latem przyszłego roku.

Bale uzależniony od Zidane’a

Możliwy powrót Bale’a do Hiszpanii uzależnia przyszłość Zinedine’a Zidane’a w klubie. 31-latek mógłby z pewnością wrócić do Realu, gdyby Francuz w najbliższych miesiącach rozstał się z klubem.

W kontekście przyszłości piłkarza w Tottenhamie jest to scenariusz również realny. Możliwe byłoby przedłużenie wypożyczenia zawodnika o kolejny o rok, ale warunkiem byłoby zapewne to, aby sternicy Los Blancos zobowiązali się do tego, aby nadal mieć na swoich barkach 50 procent pensji Bale’a.

83-krotny reprezentant Walii w tej kampanii wystąpił łącznie w dziewięciu meczach, notując w nich zaledwie dwa trafienia. Bale do Realu dołączył w 2013 roku za ponad 100 milionów euro. W ekipie z Santiago Bernabeu rozegrał 251 spotkań, w których zdobył 105 bramek. Walijczyk w koszulce Realu wygrywał między innymi cztery razy Ligę Mistrzów i dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii.