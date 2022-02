Azpilicueta coraz bliżej Barcelony

PressFocus Na zdjęciu: Cesar Azpilicueta

Jak informują brytyjskie i hiszpańskie media coraz więcej wskazuje na to, że latem Cesar Azpilicueta dołączy do Barcelony na zasadzie wolnego transferu. Kontrakt Hiszpana z Chelsea wygasa latem tego roku i nic nie wskazuje, aby doszło do jego przedłużenia. Dużo mówi się, ze 32-letni obrońca chciałby wrócić do Hiszpanii.

Cesar Azpilicueta chce wrócić do Hiszpanii

Barcelona poszukuje wzmocnień wśród graczy, którym kończą się umowy

Latem Chelsea może opuścić aż trzech defensorów, jeśli nie dojdzie do przedłużenia kontraktów

Trudna sytuacja Chelsea szansą dla Barcelony

Cesar Azpilicueta jest bardzo doświadczonym i wszechstronnym defensorem. Świetnie sprawdza się w roli zarówno środkowego jak i prawego obrońcy. Reprezentant Hiszpanii pochodzący z Navarry był kapitanem The Blues do zwycięskiego finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

Być może Hiszpan nie będzie jedynym wolnym piłkarzem, który latem zamieni Chelsea na Barcelonę. Dużo mówi się także w kontekście przenosin na Camp Nou Andreasa Christiansena, któremu także wygasa umowa z londyńskim klubem wraz z końcem trwającej kampanii.

Takie ruchy transferowe są bardzo korzystne dla Barcelony głównie ze względu na trudną sytuację finansową Katalończyków. Ich głównym celem na lato jest ściągnięcie z Borussii Dortmund Erlinga Haalanda, dlatego muszą szukać wzmocnień na innych pozycjach wśród zawodników, którym kończą się kontrakty.

Sytuacja Chelsea może okazać się bardzo trudna na początku przyszłego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że ze Stamford Bridge pożegna się jeszcze inny defensor Antonio Rudiger, który również może opuścić londyńczyków na zasadzie wolnego transferu. Dla działaczy Chelsea zapowiada się trudna wiosna.

