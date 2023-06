IMAGO / Maurice van Steen Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Przyszłość Aymerica Laporte’a stoi pod dużym znakiem zapytania

Środkowy obrońca latem może rozstać się z Manchesterem City

Defensor raczej nie przeniesie się jednak do Tottenhamu Hotspur

Aymeric Laporte nie dla Tottenhamu Hotspur

Jak dowiedział się “Football Insider”, Tottenham Hotspur skontaktował się z otoczeniem Aymerica Laporte’a, aby sprawdzić, czy środkowy obrońca byłby zainteresowany opcją przeprowadzki do londyńskiego klubu.

Mierzący 189 centymetrów wzrostu defensor podobno odmówił Kogutom. To nie oznacza jednak, że 29-latek nie odejdzie z Manchesteru City. Francuz reprezentujący Hiszpanię był rezerwowym w zespole Pepa Guardioli.

Co więcej, do drużyny The Citizens może dołączyć Josko Gvardiol, co jeszcze bardziej osłabi pozycję Aymerica Laporte’a. Przyszłość byłego zawodnika Athletiku Bilbao wciąż zatem stoi pod dużym znakiem zapytania.