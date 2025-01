Axel Disasi wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jak donosi portal CaughtOffside.com, Bayer Leverkusen dołączył do wyścigu o podpis francuskiego stopera. Jednak nie wiadomo, czy Chelsea będzie skłonna do negocjacji.

dpa picture alliance / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso i Axel Disasi

Axel Disasi na celowniku Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen planuje poważnie wzmocnić pozycję stopera podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Niewykluczone, że Aptekarze wybiorą się na zakupy do Premier League, ponieważ ich uwagę podobno przykuł środkowy obrońca Chelsea, a mianowicie Axel Disasi. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “CaughtOffside.com”. Jednak nie wiadomo, czy londyńczycy ostatecznie zgodzą się na odejście francuskiego defensora.

Jeszcze niedawno opuszczenie Stamford Bridge przez 26-latka było bardzo prawdopodobnym scenariuszem, ale sytuacja uległa zmianie, z uwagi na problemy kadrowe drużyny Niebieskich. Przypomnijmy, że z powodu kontuzji pauzują dwaj inni obrońcy – Wesley Fofana oraz Benoit Badiashile – dlatego Enzo Maresca może zablokować transfer Axela Disasiego. Przyszłość pięciokrotnego reprezentanta Francji powinna wyjaśnić już za kilka dni, gdyż okienko zamyka się wraz z końcem stycznia.

Co ciekawe, 26-letni stoper wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Sytuację mierzącego 191 centymetrów defensora monitorują również Juventus oraz Atalanta Bergamo, więc opcją dla Francuza mogą być także przenosiny do Serie A. Axel Disasi przywdziewa koszulkę zespołu The Blues od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił do Londynu za 45 milionów euro z AS Monaco. Na Stamford Bridge pokładano w tym piłkarzu wielkie nadzieje, jednak póki co zawodnik nie spełnia oczekiwań.