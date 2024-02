Atletico wróci latem po reprezentanta Danii

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Matt O’Riley

Atletico wróci po Matta O’Rileya

Celtic nie chciał go sprzedać w styczniu

Temat transferu wróci po sezonie

Atletico nadal liczy na transfer Duńczyka

Środkowy pomocnik Celticu notuje kapitalny sezon. Jest bardzo efektywny, o czym świadczą statystyki na poziomie dziesięciu bramek i dwunastu asyst w 29 meczach. Świeżo upieczonym reprezentantem Danii interesowało się w styczniu Atletico. Zarówno propozycja wypożyczenia, jak i wykupu Matta O’Rileya spotkała się jednak z odmową.

Celtic jest w dobrej kondycji finansowej i zapowiada – ustami menedżera Brendana Rodgersa – że nie zamierza sprzedawać swoich gwiazd. Atletico ma jednak wrócić z nową ofertą za Duńczyka po zakończeniu sezonu.

Tym, co może zniechęcać samego piłkarza do transferu do Madrytu jest duża rywalizacja w środku pola. Atletico ma bowiem w swojej kadrze takich graczy jak Koke, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Vermeeren, Marcos Llorente, Saul Niguez i Thomas Lemar.

Czytaj także: Saudyjczycy wrócą po Salaha. Liverpool pożegna się z Egipcjaninem?