Atletico sprzedało piłkarza. Klub z Bundesligi zapłacił 20 milionów euro

Atletico Madryt oficjalnie ogłosiło sprzedaż Arthura Vermeeren do RB Lipsk. Belgijski pomocnik rozegrał odpowiednią ilość meczów, która automatycznie aktywowała klauzulę wykupu opiewającą na 20 milionów euro.

Vermeeren na stałe w RB Lipsk

Atletico Madryt sfinalizowało transfer Arthura Vermeeren do RB Lipsk za kwotę 20 milionów euro. Belgijski pomocnik, który od ubiegłego lata jest wypożyczony do niemieckiego klubu, rozegrał w tym sezonie ponad 20 meczów, aktywując w ten sposób klauzulę obowiązkowego wykupu uzgodnioną przez oba kluby. Umowa warta 20 milionów euro wiąże Vermeerena z klubem z Lipska do 2029 roku.

Vermeeren trafił do Atletico z Antwerpii w styczniowym oknie transferowym ubiegłego roku, będąc obiektem zainteresowania czołowych klubów Europy. Ruch ten miał na celu wyprzedzenie konkurencji, jednak zawodnik nie zdołał zaadaptować się do wymagań Diego Simeone. W barwach Rojiblancos Belg rozegrał jedynie 160 minut w pięciu spotkaniach, dwukrotnie wychodząc na boisko w pierwszym składzie.

Po nieudanej przygodzie, Atletico zdecydowało się na wypożyczenie Vermeeren do RB Lipsk, aby zawodnik mógł zbierać doświadczenie. Niemiecki klub wygrał rywalizację o pomocnika, włączając do umowy klauzulę wykupu, która została właśnie zrealizowana.

Dzięki sprzedaży Vermeerena, Atletico wzbogaciło się o 20 milionów euro, które może przeznaczyć na wzmocnienia w obecnym oknie transferowym. Tymczasem młody Belg w Bundeslidze ma szansę na stabilizację swojej kariery i dalszy rozwój w wymagającym środowisku.