Atletico ściągnie byłą gwiazdę La Liga? Simone dał zielone światło

Atletico pracuje nad transferem Gabriego Veigi

Atletico Madryt już planuje kadrę na przyszły sezon, a jednym nazwisk na liście potencjalnych wzmocnień jest Gabri Veiga. Hiszpański pomocnik, obecnie występuje w saudyjskim Al-Ahli, ale chce wrócić do Europy.

22-latek wciąż uchodzi za jeden z największych talentów hiszpańskiego futbolu. Dwa lata temu opuścił Celtę Vigo, przenosząc się do Arabii Saudyjskiej za kwotę w wysokości 30 milionów euro. To zaskoczyło wielu ekspertów, biorąc pod uwagę jego wiek i potencjał. Teraz jednak chce wrócić do lepszej ligi, aby móc rozwijać swoje umiejętności.

Zwolennikiem tego ruchu jest sam Diego Simeone. Argentyński szkoleniowiec uważa, że Veiga może wnieść jakość do linii pomocy Los Colchoneros. Jego atutem jest także fakt, że doskonale zna La Ligę.

Veiga ma ważny kontrakt z Al-Ahli do 2027 roku, a choć sam zawodnik chce wrócić do Hiszpanii, saudyjski klub nie zamierza łatwo go oddać. Atletico rozważa różne opcje, transfer za rozsądną kwotę lub wypożyczenie z opcją wykupu. Kluczowa w negocjacjach może okazać się postawa samego zawodnika. Pomocnik jest podobno gotów obniżyć swoje wynagrodzenie, by ułatwić transfer.

Jeśli rozmowy potoczą się zgodnie z planem, Atletico może sfinalizować transakcję w najbliższych tygodniach, zapewniając sobie cenne wzmocnienie środka pola. Simeone już dał zielone światło, a klub robi wszystko, żeby sprowadzić Veigę z powrotem do Hiszpanii.

