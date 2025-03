Real Madryt włącza się do walki o obrońcę. Chcą go też Barcelona i Atletico

Guillermo Martinez / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Aramburu łączony z Realem Madryt

Media regularnie łączą kolejnych zawodników z Realem Madryt. Jednym z najnowszych nazwisk na liście klubu ze stolicy Hiszpanii jest Jon Aramburu, prawy obrońca Realu Sociedad. Według doniesień klub z Santiago Bernabeu bada możliwość pozyskania 22-letniego Wenezuelczyka, który znajduje się także na celowniku Atletico Madryt i Barcelony.

Sam Aramburu odniósł się do tych spekulacji w podcaście “Sale y se acaba”, dając do zrozumienia, że nie jest mu obojętne zainteresowanie ze strony Realu Madryt. 22-latek przyznał, że te doniesienia go motywują, sugerując, że perspektywa przenosin na Bernabeu jest dla niego atrakcyjna.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Mimo to na razie unika tematu potencjalnego transferu, koncentrując się na obecnym klubie. Jak sam podkreślił jego priorytetem jest jak najlepsza gra w Realu Sociedad. Zaznaczył także, że jeśli pojawi się jakaś oferta, będzie mógł ją rozważyć latem.

Jon Aramburu jest podstawowym zawodnikiem w drużynie Imanola Alguacila. Forma młodego prawego obrońcy nie umknęła uwadze skautów Realu Madryt. Atutem wenezuelskiego defensora jest wszechstronność. Może on grać na różnych pozycjach w obronie. W bieżącym sezonie młody piłkarz zagrał 36 spotkań, w których zdobył jedną asystę.

Zobacz także: Barcelona obserwuje młody talent. Klub szuka następcy Lewandowskiego