Atletico Madryt myśli już o wzmocnieniu kadry w zimowym oknie transferowym. Diego Simeone chce sprowadzić dwóch świetnych piłkarzy z Serie A.

Atletico planuje zimowe okno transferowe

Mistrzowie Hiszpanii są zainteresowani dwoma czołowymi piłkarzami z Serie A

Zespół z Madrytu może wzmocnić się kosztem Milanu i Atalanty

Atletico na zakupach w Serie A

Atletico to aktualny triumfator La Ligi. Ambicją tego zespołu jest obronienie mistrzostwa Hiszpanii. Wobec tego Los Colchoneros latem wzięli przykład z czołowych klubów w Europie i nie szczędzili pieniędzy na transfery. Na Wanda Metropolitano trafili Antoine Griezmann, Matheus Cunha, czy Rodrigo de Paul. Wkrótce do drużyny Diego Simeone może dołączyć kolejny gracz z Serie A.

Na celowniku Atletico znalazł się Franck Kessie. Iworyjczyk jest czołowym zawodnikiem Milanu. Jego kontrakt z mediolańczykami jest jednak ważny tylko do 30 czerwca 2022 i wciąż nie został przedłużony. Agent 24-latka zdaniem Milanu domaga się zbyt dużej sumy pieniędzy. Brak porozumienia powoduje, że Kessie może zmienić zespół już zimą.

O pozyskanie Iworyjczyka osobiście zabiega Diego Simeone, który jest pod wrażeniem jego umiejętności i warunków fizycznych. Kessie wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 55 milionów euro. Atletico chce, by w transakcję został włączony Hector Herrea. Dzięki temu mistrzowie Hiszpanii mieliby zapłacić tylko nieco ponad 20 mln euro.

Kessie to nie jedyny gracz Serie A, który wzbudził zainteresowanie Atletico. Do Hiszpanii miałby trafić także Robin Gosens. Niemiec ma być zainteresowany dołączeniem do Los Colchoneros. Atalanta oczekują za swojego piłkarza 40 mln euro. Dyrektor sportowy Atletico ma prowadzić negocjacje z włoską ekipą w celu obniżenia tej kwoty.

Czytaj także: Ansu Fati został zaoferowany Man City