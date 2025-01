Atletico może ruszyć po Brazylijczyka. To byłby szok

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Arthur Melo może zamienić Juventus na Atletico Madryt

Atletico Madryt w tej kampanii liczy się w grze o mistrzostwo La Liga. Jednocześnie władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami na poszczególne pozycje. Fichajes.net przekonuje, że ekipa z Hiszpanii może wzmocnić się graczem, broniącym aktualnie barw Juventusu.

Źródło podaje, że na celowniku Los Colchoneros znalazł się Arthur Melo. Brazylijczyk latem wrócił do ekipy z Allianz Stadium po wypożyczeniu z Fiorentiny. Zawodnik nie znajduje jednak uznania w oczach trenera Thiagp Motty. Arthur Mello w tej kampanii nie zaliczył jeszcze nawet minuty na boisku, co sugeruje, że klub chce się jak najszybciej rozstać z zawodnikiem.

Arthur Melo jest graczem, mającym kontrakt z Juve do końca czerwca 2026 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie pięciu milionów euro. To jednak tylko kropla w morzu tego, co klub z Turynu wydał na zawodnika, gdy ten trafił do Juventusu. Brazylijski pomocnik do Juve trafił za ponad 80 milionów euro.

Urodzony w Goianie piłkarz to 22-krotny reprezentant Brazylii, który w Juventusie jak na razie zaliczył łącznie 63 mecze. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też jedną asystę. Arthur Melo w swoim CV ma też takie kluby jak: FC Barcelona, Liverpoolu czy Gremio.

