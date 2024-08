Atalanta będzie miała nowego pomocnika. To znakomite wieści dla Juventusu

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Lazar Samardzic

Samardzić do Atalanaty, Koopmeiners do Juventusu

Lazar Samardzic, który w zeszłym roku był bliski przenosin do Interu Mediolan, tym razem ma zasilić szeregi Atalanty. Pomimo wcześniejszych problemów z transferami, 22-letni Serb już wkrótce ma przejść badania medyczne w swoim nowym klubie, co zwiastuje zakończenie kolejnej transferowej sagi. Przybycie Samardzicia to znaczące wzmocnienie dla Atalanty, która nadal dąży do skompletowania swojej linii pomocy przed nadchodzącym sezonem.

Atalanta, znana ze skutecznych ruchów transferowych, tym razem musiała zmienić swoje plany po tym, jak nie udało się sprowadzić Matta O’Rileya z Celticu. Pomimo czterech ofert, które sięgały nawet 27 milionów euro, szkocki klub nie zdecydował się na sprzedaż duńskiego pomocnika. Wobec tego, kierownictwo Atalanty zwróciło swoją uwagę na Samardzicia, którego zdolności i potencjał już od dłuższego czasu wzbudzały zainteresowanie wielu klubów Serie A.

Przed Samardziciem, Atalanta zakontraktowała Marco Brescianiniego z Frosinone za kwotę 12 milionów euro, co pokazuje, że klub stawia na młodych i perspektywicznych zawodników. Dwa nowe nabytki do linii pomocy mogą oznaczać, że Atalanta jest coraz bliżej pozwolenia na odejście Teuna Koopmeinersa, który według mediów już porozumiał się z Juventusem w sprawie transferu.

