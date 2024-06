Ian Maatsen jest bardzo bliski przeprowadzki z Chelsea do Aston Villi - podaje Fabrizio Romano. Borussia Dortmund najprawdopodobniej nie wykupi zatem lewego obrońcy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ian Maatsen

Ian Maatsen o krok od Aston Villi

Ian Maatsen w ostatnim zimowym okienku transferowym przeszedł na zasadzie wypożyczenia z Chelsea do Borussii Dortmund. Wydawało się, że lewy obrońca zostanie wykupiony przez drużynę BVB, ale taki scenariusz najprawdopodobniej się nie ziści. Jak poinformował Fabrizio Romano, boczny defensor jest bowiem o krok od przeprowadzki do Aston Villi. Strony prowadzą zaawansowane negocjacje, które zmierzają ku sfinalizowaniu umowy.

Klub z Birmingham za 22-letniego wahadłowego zapłaci 37,5 miliona funtów, czym spełni wymagania przedstawione przez włodarzy The Blues. Natomiast Borussia Dortmund próbowała zbić cenę, co ostatecznie nie udało się przedstawicielom niemieckiego zespołu. Ian Maatsen w najbliższych godzinach usiądzie do rozmów z władzami Aston Villi, aby uzgodnić warunki kontraktu indywidualnego. Ten transfer nie powinien więc już się wysypać.

Reprezentant Holandii w 38 spotkaniach minionego sezonu zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Całość tego dorobku osiągnął na Signal Iduna Park, gdzie spędził tylko pół roku. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia lewego obrońcę na około 40 milionów euro.