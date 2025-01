Aston Villa sprowadzi obrońcę. Finalizacja transferu w przyszłym tygodniu

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Transfer Yasina Ozcana do Aston Villi prawie sfinalizowany

Aston Villa jest blisko zakończenia negocjacji w sprawie transferu obrońcy Kasimpasy, Yasina Ozcana. 18-letni Turek prawdopodobnie dołączy do klubu w przyszłym tygodniu.

Młody obrońca uważany jest za ogromny talent, który ma szansę zrobić wielką karierę na najwyższym poziomie. Choć Ozcan może nie trafić od razu do podstawowego składu Aston Villi, wygląda na to, że jest blisko porozumienia w sprawie przenosin na Villa Park. Unai Emery z pewnością będzie zadowolony z pozyskania obiecującego zawodnika. Klub pracuje także nad innym ciekawy transferem Tidiama Gomisa z Caen.

Tureckie media informują, że Ozcan przejdzie do angielskiego zespołu za kwotę około 7 milionów funtów. Zawodnik ma podpisać kontrakt w najbliższych dniach.

Młody defensor wzbudził zainteresowanie innych czołowych klubów dzięki regularnej grze w podstawowym zespole Kasimpasy. W bieżącym sezonie zagrał w 17 spotkaniach.

Kibice Aston Villi będą mieli nadzieję, że Ozcan rozwinie się na tyle, aby pozostać w klubie przez dłuższy czas. Jednak dla klubu może to być także inwestycja i w przyszłości możliwe jest, że zostanie sprzedany za dużo wyższą kwotę.

