Malen na celowniku Aston Villi, Borussia oczekuje 25 milionów

Aston Villa po pierwszej części sezonu zajmuje dopiero 9. miejsce w Premier League. Podopieczni Unaia Emery’ego chcą się włączyć do walki o awans do europejskich pucharów. Z tego powodu planują dodatkowe wzmocnienia w trakcie zimowego okna transferowego.

W kręgu zainteresowań klubu z Birmingham znalazł się Donyell Malen z Borussii Dortmund. Według najnowszych informacji przekazanych przez Davida Ornsteina do zespołu z Signal Iduna Park wpłynęła pierwsza oferta za reprezentanta Holandii.

Dziennikarz poinformował, że propozycja Aston Villi opiewa na 18 milionów euro plus bonusy. Natomiast BvB ustaliło cenę za zawodnika na poziomie 25 milionów euro. Na ten moment obie strony nie osiągnęły porozumienia ze względu na różnicę w wycenie Malena. Mimo to rozmowy wciąż trwają i niewykluczone, że w przyszłości przedstawiciele obu drużyn osiągną konsensus.

Malen, choć regularnie pojawia się na boisku, to nie może liczyć na grę w wyjściowym składzie u Nuriego Sahina. Do tej pory Holender wystąpił w 20 meczach, w których zdobył 5 bramek i zaliczył asystę. Kontrakt z BvB obowiązuje go do czerwca 2026 roku. Do klubu z Dortmundu trafił w lipcu 2021 roku z PSV Eindhoven za 30 milionów euro. Wcześniej kształcił się w akademiach m.in. Arsenalu czy Ajaksu.