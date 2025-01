LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Oficjalnie: Assane Diao podpisał kontrakt z Como 1907

Assane Diao zgodnie z przewidywaniami został nowym piłkarzem Como 1907. We wtorkowy wieczór włoski klub poinformował o pozyskaniu 19-letniego skrzydłowego. Atakujący przeniósł się do drużyny Larianich na zasadzie transferu definitywnego z Realu Betis. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, który urodził się w Senegalu, pozytywnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą długoterminowym kontraktem. Jego umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła około 12 milionów euro, co oznacza, że beniaminek Serie A pobił swój rekord transferowy. Dotychczas najdrożej kupionym zawodnikiem przez Como 1907 był Alberto Dossena, który przed trwającym sezonem trafił na Stadio Giuseppe Sinigaglia za 8 milionów euro z Cagliari Calcio. Assane Diao jest wychowankiem Realu Betis i całą dotychczasową karierę spędził właśnie w ekipie stolicy Andaluzji.

Teraz przed utalentowanym piłkarzem włoska przygoda w barwach Como 1907, gdzie będzie grał pod wodzą słynnego Cesca Fabregasa. To właśnie legendarny Hiszpan miał ostatecznie namówić prawego napastnika do zmiany otoczenia. Assane Diao na murawach La Ligi rozegrał łącznie 28 meczów, strzelił 3 gole oraz zaliczył 2 asysty. Sprzedaż 19-letniego skrzydłowego pomoże Realowi Betis wyjść z problemów finansowych.