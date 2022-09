fot. PressFocus Na zdjęciu: Nikola Maksimović

AS Roma przegrała w niedzielę z Udinese aż 0-4. Władze klubu reagują na blamaż drużyny, w związku z czym lada moment dokonany może zostać jeszcze jeden transfer do defensywy. Chodzi o 30-letniego Nikolę Maksimovicia, który pozostaje bez pracodawcy.

AS Roma chce w tym sezonie włączyć się do walki o najwyższe cele

W niedzielę zespół doznał dotkliwej porażki z Udinese

Jose Mourinho ma w najbliższym czasie dostać nowego defensora

Mourinho dostanie wzmocnienie defensywy

AS Roma tego lata dokonała bardzo ciekawych wzmocnień na rynku transferowym. Do zespołu dołączyli między innymi Paulo Dybala oraz Andrea Belotti, którzy wraz z końcem czerwca rozstali się kolejno z Juventusem i Torino. Takie ruchy sugerowały, że rzymianie mogą chcieć włączyć się w tym sezonie do walki o najwyższe cele.

Podopieczni trenera Jose Mourinho dobrze spisywali się na starcie rozgrywek i mogli w niedzielę objąć fotel lidera. Na ich nieszczęście mecz z Udinese zakończył się porażką aż 0-4. Klubowe władze chcą szybko zareagować na taki rezultat i ściągnąć w najbliższym czasie jeszcze jednego defensora.

Co prawda letnie okienko transferowe się już zakończyło, ale w dalszym ciągu można podpisywać zawodników, którzy nie są związani z żadnym pracodawcą. Właśnie z tego powodu wytypowano 30-letniego Nikolę Maksimovicia, który od 1 września pozostaje bez przynależności klubowej. Za porozumieniem stron rozwiązał on bowiem umowę z Genoą.

25-krotny reprezentant Serbii ma na swoim koncie 146 występów na poziomie Serie A. W przeszłości przywdziewał barwy takich klubów, jak Napoli, Torino, Spartak Moskwa czy właśnie Genoa. To w Maksimoviciu Mourinho widzi szanse na poprawę gry w obronie.

Zobacz również: Aguero: PSG może wygrać z Messim Ligę Mistrzów