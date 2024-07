AS Roma coraz bliższa transferu młodej gwiazdy Juventusu

AS Roma jest coraz bliższa podpisania kontraktu z Matiasem Soule z Juventusu. Giallorossi zwiększyli swoją ofertę do 28 mln euro plus bonusy. Chociaż Leicester City zaproponowało wyższą kwotę, piłkarz zdecydowanie wybrał Romę, donosi Alfredo Pedulla.

Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Soule niebawem zostanie zawodnikiem AS Romy

Matias Soule, który zaimponował podczas swojego wypożyczenia do Frosinone w zeszłym sezonie, zostanie sprzedany tego lata, aby Juventus mógł pozyskać fundusze na inne transfery. Początkowo klub z Turynu liczył na uzyskanie 40 mln euro za Soule, a w połowie sezonu odrzucił nawet wyższą propozycję z Arabii Saudyjskiej. Obecnie jednak Stara Dama zgodzi się na propozycję około 30 mln euro plus bonusy.

Leicester City już zaoferowało tę kwotę, ale Soule po rozmowach z trenerem Romy, Daniele De Rossim, zdecydował się na przenosiny do Giallorossich. Argentyńczyk poinformował wszystkie zainteresowane kluby za pośrednictwem swojego agenta, że zaakceptuje tylko ofertę drużyny z Rzymu.

Ekspert transferowy “Sportitalia”, Alfredo Pedullà, twierdzi, że Roma stale poprawia swoją propozycję i zbliża się coraz bardziej do finalizacji umowy. Najnowsza oferta to 28 mln euro plus bonusy.

Podpisanie kontraktu z Matiasem Soulé może okazać się kluczowym ruchem dla Romy. Argentyński talent pokazał swoje umiejętności we Frosinone, a jego wszechstronność i kreatywność mogą wnieść nową jakość do zespołu prowadzonego przez Daniele De Rossiego. Mimo że Roma nie zaoferowała najwyższej kwoty, determinacja piłkarza do gry w stolicy Włoch przeważyła szalę na ich korzyść.

