Real Madryt jest bardzo blisko transferu Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium. Jak informuje serwis AS, trwają negocjacje między klubami.

Źródło: AS

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Florentino Perez

Alphonso Davies o krok od Realu Madryt

Saga transferowa z udziałem Alphonso Daviesa ciągle trwa. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że potencjalny transfer Kanadyjczyka upadł. Natomiast teraz media ponownie bardzo mocno łączą defensora Bayernu Monachium z przenosinami do Realu Madryt.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał serwis AS. Według tego źródła Real Madryt jest na bardzo dobrej drodze, aby sfinalizować zakup Daviesa już w najbliższych miesiącach. Aktualnie problemem są oczekiwania Bayernu, który żąda za swoją gwiazdę około 50 milionów euro. Z kolei Florentino Perez chciałby zapłacić o przynajmniej 10 milionów euro mniej.

Jeśli Alphonso Davies podjął decyzję o zmianie barw, to czas gra na korzyść Realu Madryt. Jest to związane z tym, że kontrakt Kanadyjczyka wygasa już za 12 miesięcy, co oznacza, że nadchodzące okno transferowe będzie dla Bayernu ostatnią szansą na zarobek. W przeciwnym razie w 2025 roku lewy obrońca odejdzie na zasadzie wolnego transferu.

Królewscy mogą spokojnie poczekać, ponieważ pod koniec okna transferowego Bayern będzie zmuszony do podjęcia decyzji. Wówczas władze Die Roten najpewniej obniżą swoje oczekiwania, chcąc cokolwiek zarobić na piłkarzu, który nie wiąże przyszłości z klubem.

