FC Barcelona może pozyskać defensora AS Monaco

Vanderson wciąż na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona ma zamiar w trakcie kampanii 2024/2025 odzyskać mistrzostwo La Liga, a także chce namieszać w Lidze Mistrzów. Jednocześnie władze klubu z Camp Nou pracują już nad wzmocnieniami. Ciekawe wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Katalończycy mają plan, aby pozyskać nowego prawego defensora. Na dzisiaj tę pozycję obsadza Jules Kounde. W każdym przedstawiciele władz klubu chcą zadbać o zmiennika dla Francuza. Atrakcyjnym kandydatem do tej roli wydaje się Vanderson, broniący aktualnie barw AS Monaco.

Zainteresowanie hiszpańskiej ekipy brazylijskim graczem nie jest niczym nowym. 23-latek w przeszłości już znajdował się na liście życzeń Blaugrany, Przypomniał się natomiast sternikom Bacy w starciu w lidze Mistrzów, gdy okrasił występ dwoma asystami w zwycięstwie ekipy Ligue 1 (2:1).

Vanderson to zawodnik, który trafił do Monaco w styczniu 2022 roku z Gremio za 11 milionów. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość piłkarza kształtuje się już w wysokości 20 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Ligue 1 obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W tym sezonie Vanderson wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Ponadto na koncie trzykrotnego reprezentanta Brazylii są trzy asysty.

