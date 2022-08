PressFocus Na zdjęciu: Arthur, Juventus FC

Juventus robi wszystko, aby do końca letniego okienka transferowego pozbyć się Arthura. Włoskie media twierdzą, że w tym momencie jedyną opcją dla Starej Damy jest wypożyczenie Brazylijczyka do Sportingu Lizbona.

Juventus nadal próbuje pozbyć się Arthura

Jak dotąd wszystkie negocjacje spełzły na niczym

Jedyną opcją wydaje się w tym momencie wypożyczenie do Sportingu Lizbona

Arthur wciąż tkwi w Juventusie

Arthur jest wypychany z Juventusu już od kilku miesięcy. W styczniu pojawiły się doniesienia, że Brazylijczyk może trafić do Arsenalu, jednak Kanonierzy proponowali jedynie wypożyczenie bez uwzględniania klauzuli wykupu. Taka opcja nie satysfakcjonowała Starej Damy, która ostatecznie zrezygnowała z puszczenia swojego gracza do Premier League.

Pomocnik nigdy nie był planach Massimiliano Allegriego, choć w poprzednim sezonie dostał kilka szans, których zdecydowanie nie wykorzystał. W obecnej kampanii gracz konsekwentnie jest pomijany przez trenera bianconerich.

Dlatego wraz z rozpoczęciem letniego mercato temat odejścia Arthura powrócił. Najwięcej mówiło się o możliwym wypożyczeniu do Valencii, gdzie Brazylijczyk trafiłby pod skrzydła Gattuso, jednak Nietoperze proponowały pokrycie jedynie około 25 procent wynagrodzenia Arthura, co także nie zadowoliło Juventusu. W między czasie pojawiło się zainteresowanie Monaco i Evertonu, jednak nie było żadnych konkretnych ofert ze strony angielskiego i francuskiego klubu, dlatego wydaje się, że temat transferu upadł.

Jak twierdzą włoskie media, w tym momencie jedyną opcją pozostaje wypożyczenia Arthura do Sportingu Lizbona. Oba kluby są trakcie negocjacji, jednak ciężko przewidzieć, jak potoczą się dalsze rozmowy. Juventus ma coraz mniej czasu, a chciałby, aby nowy klub pokrył minimum połowę wynagrodzenia Brazylijczyka. Portugalczycy znając obraz sytuacji mogą spróbować wykorzystać ten fakt, co ostatecznie może doprowadzić do upadku negocjacji.

