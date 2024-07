Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arthur Melo

Arthur Melo łączony z Como

Arthur Melo zakończył swoje wypożyczenie do Fiorentiny. Klub ze Stadio Artemio Franchi nie skorzystał z opcji wykupu Brazylijczyka, przez co zawodnik wrócił już do Juventusu. Turyńczycy jednak nie wiążą przyszłości z byłym graczem FC Barcelony, dlatego liczą, że uda im się dokonać transferu wychodzącego z jego udziałem.

Zaskakujące informacje w sprawie przyszłości Arthura Melo przekazuje serwis „Football Italia”. Otóż reprezentant Brazylii może zostać na boiskach Serie A. Wzbudził bowiem zainteresowanie Como. Beniaminek włoskiej ekstraklasy poważnie rozważa sprowadzenie 27-letniego pomocnika.

Transakcja związana z przyjściem Arthura Melo wcale nie będzie taka prosta dla Como. Wcześniej wspomniane źródło donosi, że beniaminek Serie A byłby gotowy wyłącznie wypożyczyć Brazylijczyka. Zainteresowana strona jednak ma też swoje wymagania. Otóż liczy, że Juventus będzie w pełni opłacał wynagrodzenie 27-latka. Trudno się spodziewać jednak, żeby na takie ustępstwa poszła „Stara Dama”.

Arthur Melo nie znajduje się tylko na celowniku Como. Brazylijski pomocnik również wzbudził zainteresowanie klubów Premier League. A mianowicie Evertonu oraz Leicester City. Przeprowadzka do Anglii wydaje się jednak bardziej prawdopodobnym kierunkiem dla byłego zawodnika FC Barcelony.

