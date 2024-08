Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arthur Melo

Arthur Melo może ponownie wylądować we Fiorentinie

Na początku września 2020 roku doszło do wymiany na linii Juventus – FC Barcelona. Szeregi „Starej Damy” zasilił Arthur Melo, natomiast do hiszpańskiej drużyny trafił Miralem Pjanić. Miała być to hitowa transakcja dla każdej ze stron, ale finalnie okazała się ogromnym nie wypałem. „Duma Katalonii” pozbyła się już Bośniaka, natomiast Włosi wciąż szukają sposobu na pozbycie się 28-letniego pomocnika.

Nie inaczej jest w tegorocznym letnim okienku transferowym. Juventus chce rozstać się z Arthurem Melo, który nie znalazł się w planach Thiago Motty na ten sezon. Brazylijski zawodnik był łączony z wieloma klubami, ale wydaje się, że obecnie tylko jedna ekipa jest zainteresowana jego usługami. Tym zespołem jest Fiorentina, w której występował w poprzednim sezonie.

Jak poinformował Nicolo Schira, obecnie władze ze Stadio Artemio Franchi prowadzą negocjacje z Juventusem w sprawie Arthura Melo. „Viola” chce ponownie wypożyczyć Brazylijczyka, ale zwróciła się z prośbą do „Starej Damy”. Fiorentina liczy, że obecny klub 28-letniego pomocnika zgodzi się na pokrycie jego połowy pensji. Czas pokaże, co wyniknie z tej sytuacji.

Arthur Melo w barwach Fiorentiny rozegrał łącznie 48 spotkań. W tym czasie brazylijski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.

