Roma może wzmocnić się obrońcą Juventusu

Juventus może wkrótce rozstać się z Tiago Djalo. 24-letni defensor trafił do włoskiego klubu w styczniu tego roku. La Gazzetta dello Sport podała, że piłkarza chce AS Roma.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Tiago Djalo

Tiago Djalo może zmienić klub w Serie A

Juventus w trakcie trwającego okna transferowego zmienia się nie do poznania. Turyńska ekipa nie tylko pozyskała kilku nowych graczy, ale też niektórych pożegnała. Le Gazzetta dello Sport podaje natomiast, że niebawem z drużyną z Allianz Stadium może rozstać się defensor.

Źródło podało, że Tiago Djalo jest chętny na to, aby zmienić barwy klubowe. Tymczasem zainteresowana pozyskaniem Portugalczyka ma być AS Roma. Sternicy Giallorossich podobno kontaktowali się już z władzami Starej Damy, aby omówić warunki pozyskania zawodnika.

Klub z Turynu jest otwarty na wypożyczenie Tiago Djalo za milion euro z opcją transferu definitywnego za sześć milionów euro. Juventus jednocześnie chciałby sobie zapewnić procent od kolejnego transferu z udziałem piłkarza. Niewykluczone, że wkrótce szczegóły transakcji zostaną ustalone.

Od momentu, gdy Tiago Djalo dołączył do Juve, to rozegrał w ekipie z Turynu jedno spotkanie. Juventus pozyskał piłkarza z Lille. Ogólnie zawodnik ma na swoim koncie jak na razie 78 spotkań w Ligue 1, notując w nich trzy trafienia i dwie asysty.

Gdyby transakcja z udziałem zawodni doszła do skutku, to w Romie miałby kilku rywali do gry w wyjściowym składzie. Tiago Djalo mógłby rywalizować o miejsce w składzie z takimi graczami jak: Chris Smalling, Gianluca Mancini czy Even Ndicka.

