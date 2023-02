PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta (Arsenal)

Trener Arsenalu, Mikel Arteta, wypowiedział się o minionym okienku w wykonaniu jego klubu. Hiszpan w niezwykle pozytywny sposób ocenił dokonane transfery, w tym Jakuba Kiwiora.

Arsenal w styczniu dokonał trzech transferów

Mikel Arteta ocenił okienko w wykonaniu Kanonierów

Hiszpan pochwalił pozyskanie Jakuba Kiwiora

“Trudne, ale pozytywne”

Arsenal w styczniu pozyskał trzech zawodników. Na The Emirates zameldowali się Leandro Trossard, Jakub Kiwior i Jorginho, który dołączył do drużyny w ostatnim dniu okienka. Kanonierzy negocjowali przeprowadzkę Moisesa Caicedo, ale Brighton ostatecznie nie wyraził zgody na sprzedaż jednej z gwiazd. Jak transfery ocenił Mikel Arteta?

– To było naprawdę trudne okienko transferowe, ale ostatecznie bardzo pozytywne. Mieliśmy trzy główne pozycje, które chcieliśmy wzmocnić i na szczęście to zrobiliśmy – zaczął Hiszpan. – W postaci Leandro Trossarda sprowadziliśmy zawodnika, który już zna ligę i gra na świetnym poziomie. Jest wszechstronny i gwarantuje jakość – tego potrzebowaliśmy – dodał opiekun The Gunners.

– Jakub Kiwior to młody talent z niesamowitym potencjałem. To odpowiedni zawodnik do naszego stylu gry, a poza tym przez cały poprzedni sezon nie mieliśmy rezerwowego środkowego obrońcy – kontynuował Arteta. – Natomiast w przypadku Jorginho wystarczy spojrzeć na jego CV. Jego doświadczeniem i jakość dowodzą temu, że w zimie podjęliśmy kilka naprawdę dobrych decyzji – zakończył szkoleniowiec lidera Premier League.