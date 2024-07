Artem Dowbyk jest blisko przeprowadzki do Atletico Madryt. Ukraińskiego napastnika w ostatniej chwili stara się jednak przechwycić AS Roma - donosi Matteo Moretto z portalu Relevo.com.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Artem Dowbyk

AS Roma przygotowuje ofertę za Artema Dowbyka

Wszystko wskazuje na to, że Artem Dowbyk w letnim okienku transferowym zmieni otoczenie. 27-letni napastnik rozegrał znakomitą kampanię w barwach Girony, co najprawdopodobniej zaowocuje przeprowadzką do lepszego klubu. Wydawało się, że 31-krotny reprezentant Ukrainy przejdzie do Atletico Madryt.

Zespół ze stolicy Hiszpanii osiągnął bowiem porozumienie z katalońską drużyną w sprawie transferu skutecznego zawodnika. Rojiblancos za Artema Dowbyka mieliby zapłacić prawie 40 milionów euro, a w tej kwocie zawarte już są bonusy. Atletico Madryt zbliżyło się zatem do wysokości klauzuli odstępnego piłkarza.

Włodarze klubu z Estadio Metropolitano wciąż jednak nie dogadali się z samym graczem co do warunków kontraktu indywidualnego, dlatego przenosiny rozchwytywanego snajpera do stołecznej ekipy nie są jeszcze przesądzone. Z tego faktu chce skorzystać AS Roma – informuje Matteo Moretto z portalu “Relevo.com”.

Giallorossi podobno przygotowują pierwszą ofertę za Artema Dowbyka. Propozycja będzie opiewała na 30 milionów euro. Zespół z Rzymu robi wszystko, co w jego mocy, żeby przekonać napastnika do przeprowadzki na Półwysep Apeniński. Z 27-latkiem ostatnio skontaktował się nawet trener Romy – Daniele De Rossi.

Artem Dowbyk w sezonie 2023/2024 rozegrał 41 meczów, zdobył 25 bramek i zanotował 10 asyst.