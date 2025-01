fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Zubimendi trafi do Arsenalu. Porozumienie w sprawie warunków

Martin Zubimendi od miesięcy znajduje się na listach życzeń klubów z europejskiej czołówki. Podczas letniego okienka Barcelona widziała w nim wymarzone wzmocnienie środka pola, ale nie mogła pozwolić sobie na ten ruch z uwagi na ograniczające fundusze. Znacznie bliżej pozyskania Hiszpana był Liverpool, który niemal dopiął całą transakcję. Na samym finiszu zrezygnował sam zainteresowany, który postanowił pozostać w Realu Sociedad, gdzie gra od początku swojej piłkarskiej kariery. Okazało się to tylko tymczasowym rozwiązaniem, gdyż niedługo później ruszyły kolejne rozmowy transferowe. Tym razem ich inicjatorem był Arsenal.

Kanonierzy są na dobrej drodze, aby wzmocnić środek pola hiszpańskim zawodnikiem. W jego umowie z Realem Sociedad zapisana jest klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro. Dla czołowego klubu Premier League ta kwota nie jest problemem, dlatego kluczowe były negocjacje z samym zawodnikiem. Te również zbliżają obie strony do siebie, bowiem Zubimendi miał zaakceptować warunki współpracy. Arsenal oferuje mu znaczną podwyżkę w stosunku do tego, co zarabia w Hiszpanii.

Nie jest jeszcze przesądzone, kiedy Zubimendi trafi na Emirates Stadium. W grę wchodzi zarówno transfer zimą, jak i dopiero po sezonie. Arsenal zamierza rozstać się z Jorginho oraz Thomasem Parteyem, robiąc tym samym miejsce dla piłkarza Realu Sociedad.