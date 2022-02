Arsenal musi zapłacić Aubameyangowi odszkodowanie

PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang to gorący temat w ostatnich dniach, a z każdym kolejnym na światło dzienne wychodzą nowe informacje związane z jego przenosinami do Barcelony. O kolejnych zawiłościach donosi The Times, który informuje, że Kanonierzy muszą zapłacić Gabończykowi odszkodowanie.

Aubameyang rozwiązał kontrakt z Arsenalem

Kanonierzy muszą zapłacić napastnikowi 7 mln funtów

Czekamy na oficjalną prezentację Gabończyka w Barcelonie

Aubameyang zgodził się na obniżenie zarobków w Barcelonie

Sytuacja Aubameyanga w Arsenalu skomplikowała się kilka tygodni temu. Napastnik zirytował swoim zachowaniem Mikela Artetę, co doprowadziło do utraty opaski kapitańskiej oraz zesłania do rezerw. Jasnym stało się, że czas Gabończyk w Londynie dobiegł końca i musiał zacząć rozglądać się za nowym pracodawcom.

W ostatnim dniu okienka transferowego Pierre-Emerick Aubameyang uzgodnił warunki transferu do Barcelony. Wcześniej musiał jednak rozwiązać umowę z Arsenalem za porozumieniem strony. Jak informuje The Times w takiej sytuacji klub z północnego Londynu musi zapłacić Gabończykowi za rozwiązanie kontraktu 7 mln funtów.

Zdaniem The Times Aubameyang dołączając do katalońskiej drużyny zdecydował się na obniżkę pensji. Wcześniej w Arsenalu zarabiał 350 tys. funtów tygodnie. Teraz czekamy na oficjalną prezentację 32-letniego napastnika w Barcelonie, która najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec tygodnia.

