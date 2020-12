Arsenal wyraża zainteresowanie piłkarzem Realu

Isco według najnowszych doniesień mediów znalazł się na liście życzeń Arsenalu FC. Klub ze stolicy Anglii zaczął już rozmowy z Realem Madryt w sprawie wypożyczenia zawodnika. Niemniej do ich finalizacji jeszcze daleka droga.

Isco ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2022 roku. Raczej mało prawdopodobne jest jednak to, aby Hiszpan wypełnił umowę z Realem do końca. Chyba że na czas do końca kontraktu będzie wypożyczony do innego klubu.

Jeszcze w poniedziałek informowaliśmy na swoich łamach, że 28-latek może dołączyć do Sevilli FC. Tymczasem kolejka klubów chętnych na pozyskanie zawodnika już zdążyła się wydłużyć, bo dołączył do niej Arsenal. Zwolennikiem pozyskania kreatywnego piłkarza ma być Mikel Arteta.

Isco w 2021 roku zacznie nowy etap w karierze?

Nie jest tajemnicą, że Isco ma już dość bycia zawodnikiem Realu. Hiszpan ma ambicje, aby grać więcej. Niestety dla niego szkoleniowiec stołecznej ekipy Zinedine Zidane ma inną wizję budowania zespołu. Isco w trakcie trwającego sezonu wystąpił zaledwie w 11 meczach, notując w nich jedną asystę.

Isco do Realu dołączył w 2013 roku za 30 milionów euro z Malagi CF. Gdyby faktem stał się jego transfer do ekipy z Emirates Stadium, to wypełniłby w tym zespole puste miejsce, które może mieć miejsce, gdy z klubem rozstanie Mesut Oezil.