Arsenal szuka wzmocnień w formacji ofensywnej. Być może będzie nim Joaquin Correa z Lazio. Londyńczycy złożyli nawet pierwszą ofertę.

Arsenal podtrzymuje aktywność na rynku transferowym

Londyńczycy chcą by ich szeregi zasilił Joaquin Correa

Kanonierzy zaproponowali Lazio 20 milionów euro za Argentyńczyka

Arsenal szuka wzmocnień w Serie A

Kluby z Premier League są bardzo aktywne w trwającym letnim oknie transferowym. Do tego grona z pewnością zalicza się Arsenal. Kanonierzy wydali już ponad 80 milionów euro. Na Emirates Stadium trafili już: Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga oraz Ben White. Na tym jednak nie koniec.

Mikel Arteta chce sprowadzić piłkarza ofensywnego, który wzmocniłby jakość w tej formacji. W poprzednim sezonie Arsenal strzelił bowiem tylko 55 goli. W polepszeniu tego dorobku pomóc ma Joaquin Correa.

Londyńczycy od pewnego czasu zainteresowani są triumfatorem tegorocznego Copa America. Argentyńczyk jest czołowym graczem Lazio. Dla rzymskiej ekipy w poprzednim sezonie strzelił 11 goli i zaliczył 6 asyst. Correa nie zamierza jednak pozostać w stolicy Włoch i zamierza opuścić Serie A.

Arsenal zaproponował Lazio za ich piłkarza 20 milionów euro. To nie spodobało się włodarzom ze Stadio Olimpico. Swojego gracza cenią bowiem bardzo. Oczekują bowiem kwoty wyższej o 10 milionów. To uzasadnione oczekiwanie, gdyż Correa z aktualnym pracodawcą ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku.

Jeżeli Arsenal jest zdecydowany na pozyskanie Argentyńczyka, musi wyłożyć większą sumę pieniędzy, gdyż konkurencja nie śpi. Correa wzbudził także zainteresowanie Tottenhamu, Evertonu, czy Leicester.

