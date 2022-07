PressFocus Na zdjęciu: Ołeksandr Zinczenko

Ołeksandr Zinczenko od piątku jest oficjalnie zawodnikiem Arsenalu. Reprezentant Ukrainiec przeniósł się na Emirates Stadium na zasadzie definitywnego transferu z Manchesteru City.

Arsenal pozyskał drugiego zawodnika Manchesteru City podczas letniego okna transferowego

Drogę Gabriela Jesusa obrał również Ołeksandr Zinczenko

Kanonierzy potwierdzili w piątek podpisanie kontraktu z reprezentantem Ukrainy

Zinczenko poszedł drogą Gabriela Jesusa

O możliwych przenosinach 25-letniego piłkarza do Arsenalu mówiło się od dłuższego czasu. W piątek Kanonierzy poinformowali o sfinalizowaniu rozmów z Manchesterem City w sprawie transferu, którego kwota ma opiewać na 30 milionów euro plus 2 miliony euro w bonusach. Sam Zinczenko podpisał z Arsenalem pięcioletnią umowę.

Ukrainiec spędził w Premier League pięć ostatnich sezonów, rozgrywając w tym czasie na boiskach angielskiej ekstraklasy 76 spotkań. Łącznie w drużynie Manchesteru City zaliczył 127 występy, w których strzelił dwa gole.

💛🖤 Welcome, Alex 🖤💛 — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

Zadowolenia z finalizacji transferu nie kryją dyrektor techniczny klubu Edu oraz menedżer Mikel Arteta.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, jak pracujemy jako zespół tutaj w klubie. Wcześnie ułożyliśmy sobie plan i Ołeksandr Zinczenko był jednym z głównych punktów na naszej liście. Cieszymy się, że Alex jest teraz z nami, ponieważ ma umiejętności, które jestem pewien, że wprowadzą nasz zespół na inny poziom – powiedział Edu.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Alex do nas dołączył. To zawodnik, którego bardzo dobrze znam osobiście i obserwowałem go po moim odejściu z Manchesteru City. Jest wysokiej klasy zawodnikiem, który da nam nowe opcje i wszechstronność. Nie chodzi tylko o pozycje, na których może grać, ale także o wszechstronność, którą da nam w ataku i obronie. Alex jest osobą o wspaniałych cechach ludzkich i charakterze. Jestem zachwycony, że wszyscy podjęli ogromny wysiłek, aby sprowadzić go do naszego klubu – stwierdził Mikel Arteta.

Zinczenko jest piątym piłkarzem, który dołączył do Arsenalu podczas letniego okna transferowego. Wcześniej kontrakty z klubem podpisali Gabriel Jesus, Marquinhos, Matt Turner i Fabio Vieira.

