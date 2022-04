Pressfocus Na zdjęciu: Luka Jovic

Luka Jovic rozczarował w Realu Madryt. Klub latem chce pozbyć się swojego napastnika. Serb łączony jest w przenosinami do Premier League.

Niewykluczone, że latem Luka Jovic opuści Madryt

Real chce spieniężyć Serba

24-latkiem zainteresowany najbardziej jest Arsenal

Londyn opcją na odbudowanie kariery

Kilka sezonów temu Luka Jovic był czołowym strzelcem w Bundeslidze. Napastnikiem Eintrachtu zachwycały się czołowe kluby na świecie, które pragnęły mieć Serba w swoich szeregach. Ostatecznie piłkarz wzmocnił Real Madryt, które na pozyskanie tego zawodnika przeznaczył około 52 miliony funtów.

Z dzisiejszej perspektywy wiadomo, że Real kupując Jovicia właściwie wyrzucił pieniądze w błoto. Serb rozczarował bowiem wszystkich w stolicy Hiszpanii. Jego dorobek strzelecki w ekipie Królewskich to ledwie trzy zdobyte bramki (49 występów).

Jovic to wciąż młody piłkarz (24 lata), który może wiele osiągnąć. Real wypożyczył Serba do Eintrachtu, ale teraz Królewscy są nastawieni na sprzedaż. Zainteresowane pozyskaniem napastnika są drużyny z Londynu, czyli: Tottenham, West Ham oraz Arsenal.

To właśnie Kanonierzy są na pole position do sprowadzenia Jovicia. Real za Serba oczekiwać ma około 25 milionów funtów, co jest okazją z perspektywy Arsenalu, który potrzebuje nowego snajpera. Londyn po sezonie opuścić mogą bowiem jedyni napastnicy jacy są w klubie, czyli Alexandre Lacazette i Eddie Nketiah.

Real z pewnością nie będzie robił Joviciowi problemów z odejściem. Klub chętnie pomoże Serbowi znaleźć nowego pracodawcę, ponieważ 24-latek co tydzień inkasuje ponad 80 tysięcy funtów.

