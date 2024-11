Arsenal i Juventus powalczą o napastnika. W grze blisko 40 milionów funtów Źródło: Ekrem Konur Kacper Karpowicz Arsenal i Juventus mogą stoczyć walkę o transfer napastnika. Na celowniku tych klubów znalazł się Mateo Retegui. Atalanta Bergamo oczekuje za swojego zawodnika 38 milionów funtów - informuje Ekrem Konur.

Aflo Co. Ltd. / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta oraz Thiago Motta