Pressfocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus zapewne opuści Manchester City. Brazylijczyk ma jednak pozostać w Premier League. Walkę o piłkarza z Chelsea wygrywa Arsenal.

Arsenal chce Gabriela Jesusa

Londyńczycy wysłali do Manchesteru City już dwie oferty

Najnowsza propozycja powinna przekonać mistrza Anglii do sprzedaży Brazylijczyka

Jesus chce znów grać u Artety

W sezonie 2022/2023 Gabriel Jesus nie mógłby liczyć na regularną grę u Pepa Guardioli. Manchester City sprowadził bowiem Erlinga Haalanda, a do klubu z wypożyczenia wrócił Julian Alvarez. Brazylijskiemu napastnikowi z pomocą przychodzi Arsenal, który chce mieć go u siebie. Zainteresowana transferem jest również Chelsea.

Jesus nie jest typowym środkowym napastnikiem. Cechuje go spora uniwersalność, co pokazuje miniony sezon. 15-krotnie zagrał on na prawym skrzydle, a 22 razy jako wysunięty snajper. To jeszcze bardziej zachęca Arsenal i Chelsea do transferu. Przewagę mają aktualnie Kanonierzy, którzy są bardziej zdeterminowani. Nie muszą oni bowiem nikogo sprzedawać, aby kupić Jesusa. Z kolei The Blues muszą najpierw rozstać się z kilkoma graczami.

Arsenal jakiś czas temu wysłał do Manchesteru City ofertę za Jesusa. Opiewała ona na 30 milionów funtów. Mistrz Anglii nie zaakceptował propozycji. Kanonierzy podbili ofertę i do Manchesteru wysłano propozycję transferu za 50 milionów funtów. Angielskie media informowały, że właśnie tyle mniej więcej oczekują Obywatele. Sam Jesus chce trafić do Arsenalu, gdzie miałby ponowną możliwość współpracy w Mikelem Artetą.

Czytaj także: Olkiewicz w środę #16 Tylko tego oczekuję od kadry Michniewicza