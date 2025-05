Arsenal szykuje transfer obrońcy. To koniec Kiwiora?

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Mosquera na radarach Arsenalu. Możliwy zastępca Kiwiora

Arsenal do końca ligowego sezonu będzie walczył o obronę drugiego miejsca. Wciąż ma także szanse na olbrzymi sukces, bowiem dopiero przed nim rewanż z Paris Saint-Germain, którego stawką jest awans do finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie paryżanie wygrali 1-0, więc do rozstrzygnięcia całego dwumeczu jeszcze daleka droga.

W ostatnich tygodniach w barwach londyńczyków błyszczy Jakub Kiwior, który z powodzeniem zastępuje kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. Stworzył skuteczny duet z Williamem Salibą, powstrzymując chociażby gwiazdy Realu Madryt. Polski stoper plusuje, ale wcale nie musi to go uchronić przed opuszczeniem Emirates Stadium. W mediach nie brakuje sugestii, że Arsenal w dalszym ciągu jest zainteresowany transferem nowego środkowego obrońcy. Wówczas dla Kiwiora może zabraknąć miejsca w drużynie.

Najnowszym celem transferowym wicelidera Premier League jest Cristhian Mosquera. Utalentowany 20-latek stanowi w tym sezonie o sile defensywy Valencii. Rozegrał w sumie 37 spotkań, imponując umiejętnościami i stale się rozwijając.

Mosquera jest zainteresowany zmianą otoczenia, a Nietoperze nie mogą pochwalić się dobrą pozycją negocjacyjną, gdyż jego umowa obowiązuje tylko do 2026 roku. Arsenal pragnie wykorzystać tę sytuację i sprowadzić go po promocyjnej cenie. W najbliższym czasie złoży ofertę w postaci 20 milionów euro. Klauzula wykupu w jego umowie wynosi natomiast 50 milionów euro, ale raczej nikt nie będzie naciskał na jej aktywowanie.