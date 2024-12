fot. PA Images / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Mikel Arteta

Arsenal i Chelsea celują w transfer Dusana Vlahovicia

Juventus w trakcie trwającej kampanii jest zaangażowany w walkę o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To cel drużyny. Tymczasem władze klubu mogą stanąć przed trudnym wyzwaniem, aby zatrzymać w klubie Dusana Vlahovicia. Chętnych na transfer z udziałem Serba nie brakuje, a konkretne informacje na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Reprezentant Serbii trafił do ekipy z Allianz Stadium w 2022 roku. Vlahović dołączył do Juventusu z Fiorentiny i szybko zaaklimatyzował się w nowej rzeczywistości. Aktualna umowa piłkarza z klubem z Turynu obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, więc siła rzeczy zaczynają się pojawiać doniesienia o zainteresowaniu zawodnikiem ze strony innych klubów. Nie może to dziwić, bo serbski napastnik wyróżnia się umiejętnością odnajdywania się w polu karnym przeciwnika i niezłym wykończeniem akcji. Ogólnie zawodnik jest postrzegany przez wielu defensorów jako jeden z lepszych napastników z czołowych lig europejskich.

Gwiazda za 60 milionów euro

Dzisiaj rynkowa wartość Vlahovicia wynosi mniej więcej 60 milionów euro. Chociaż sternicy Bianconerich przeznaczyli na transakcję z udziałem piłkarza aż 80 milionów euro. 24-latek w tej kampanii wystąpił w 21 spotkaniach, notując w nich 12 trafień i dwie asysty. To ma wpływ na to, że według popularnego serwisu transferowego chęć pozyskania piłkarza wykazują Arsenal i Chelsea, szukające wzmocnień do ofensywy.

Kanonierzy są w trakcie przebudowy drużyny pod dowództwem Mikela Artety. Hiszpan nie ukrywa tego, że jest entuzjastą talentu Vlahovicia. Podobnie wygląda sytuacja z Enzo Mareską, który jako menedżer The Blues też bardzo ceni Serba.

Co prawda na dzisiaj żadne kluczowe decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Niemniej przyszłość Vlahovicia może stanąć pod znakiem zapytania i to już w trakcie zimowej sesji transferowej. W dużym stopniu wpływ na ewentualny transfer z udziałem zawodnika mogą finanse. Ewentualna sprzedaż Serba przez Juve mogłaby pozwolić klubowi też odciążyć budżet na pensje, bo zawodnik rocznie może liczyć na zarobki na poziomie 12 milionów euro netto.

