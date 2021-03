Arsenal jest zachwycony formą Martina Odegaarda i zamierza postarać się, by jego pobyt w Londynie był dłuższy niż planowane pierwotnie pięć miesięcy.

Odegaard odżył w zespole Kanonierów

W styczniu Martin Odegaard zmienił Real Madryt na Arsenal, bo w zespole Zinedine’a Zidane’a występował niezmiernie rzadko. 22-letni ofensywny pomocnik potrzebował dziesięciu meczów w nowej koszulce, by zachwycić sobą włodarzy. W dwóch ostatnich spotkaniach zdobył dwa gole, w tym jeden gwarantujący zwycięstwo w prestiżowych Derbach Północnego Londynu przeciwko Tottenhamowi.

W poniedziałek Daily Mail doniósł, że Arsenal chce przedłużyć pobyt Norwega w stolicy Anglii. Włodarze klubu rozważają dwie opcje. Odegaard przedłuży swoje wypożyczenie o kolejny rok albo trafi do Kanonierów na stałe.

– Pomaga nam w wielu procesach środkach pola – powiedział Mikel Arteta po spotkaniu z Olympiakosem, w którym Norweg zdobył swoją pierwszą bramkę w nowych barwach.

Wszystko w rękach Florentino Pereza

Arsenal może snuć plany, ale w praktyce tylko Real Madryt ma władzę, by zadecydować o przyszłości Martina Odegaarda. Norweg trafił do Królewskich w wieku 17 lat. Był kilkukrotnie wypożyczany, ale podkreślał, że chce grać na Santiago Bernabeu. Zinedine Zidane osobiście sprowadził go z Realu Sociedad o rok szybciej niż zakładało dwuletnie wypożyczenie, ale rzadko korzystał z usług pomocnika. Nie pomogły mu też kontuzje mięśniowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeżeli Kanonierzy myśleliby o permanentnym zakontraktowaniu Odegaarda, musieliby liczyć się ze znacznym wysiłkiem finansowym. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro, ale taka kwota prawdopodobnie nie przekona Florentino Pereza do złożenia podpisu na umowie.

– Pod koniec sezonu usiądziemy wspólnie i zadecydujemy, gdzie zmierza nasza relacja. W tym momencie nie zależy to od nas – mówił Arteta.

Martin Odegaard spróbuje pomóc swojej drużynie w wywalczeniu awansu do ćwierćfinału Ligi Europy. W czwartek Kanonierzy zmierzą się w rewanżowym meczu z Olympiakosem. W pierwszym starciu londyńczycy wygrali na wyjeździe 3:1, a debiutancką bramkę w nowych barwach zdobył właśnie norweski pomocnik.

