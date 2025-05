Arsenal chce gwiazdę Juventusu. W grze 90 mln euro

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz na celowniku Arsenalu

Arsenal FC boleśnie odczuł w tym sezonie brak odpowiedniej rotacji w ofensywie. Gabriel Martinelli i Bukayo Saka byli eksploatowani przez Mikela Artetę niemal do granic możliwości, co odbiło się na ich dyspozycji w kluczowym momencie sezonu. Ograniczona głębia składu w ataku i na skrzydłach stała się jedną z największych słabości Kanonierów zarówno w Premier League, jak i Lidze Mistrzów.

Jednym z głównych celów Artety ma być wzmocnienie ofensywy. Jak informuje serwis „Fichajes”, na celowniku londyńskiego klubu znalazł się Kenan Yildiz. 19-letni skrzydłowy Juventusu i reprezentant Turcji wzbudził spore zainteresowanie wśród angielskich klubów, ponieważ jest także monitorowany przez Chelsea i Liverpool. Kanonierzy rozważają złożenie oferty za zawodnika, który w tym sezonie błyszczy formą we włoskiej Serie A.

Yildiz, który ma na koncie osiem bramek i pięć asyst we wszystkich rozgrywkach, imponuje techniką oraz odwagą w grze jeden na jednego. Włoski klub widzi w Turku przyszłą gwiazdę i nie zamierza łatwo oddawać. Cena wywoławcza za wielki talent ma wynosić aż 90 milionów euro. 19-latek dołączył do Starej Damy z Bayernu Monachium w 2022 roku. Warto zaznaczyć, że jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.