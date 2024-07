Pascu Méndez / Alamy Na zdjęciu: Arnau Ortiz

Oficjalnie: Arnau Ortiz trafił do Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław ostro zabrał się do pracy w letnim okienku transferowym, aby przygotować drużynę do rywalizacji w europejskich pucharach. „Wojskowi” potwierdzili już wiele wzmocnień. Drużynę Jacka Magiery zasilił m.in. Marcin Cebula, który związał się z drużyną dwuletnią umową. Na tym jednak klub nie poprzestał i w czwartek potwierdził kolejne wzmocnienie. Prosto z Hiszpanii.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Śląsk Wrocław potwierdził przyjście Arnau Ortiza. Hiszpański skrzydłowy dołączył do „Wojskowych” na zasadzie wolnego transferu, po tym jak dobiegł jego kontrakt z Gironą. 22-latek związał się z polskim klubem dwuletnią umową. W kontrakcie również została zawarta opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

– Cieszę się, że trafiam do Śląska. To mój pierwszy zagraniczny klub i czuję, że podjąłem dobrą decyzję. Stadion robi ogromne wrażenie i nie mogę się doczekać, by zaprezentować się przed wrocławską publicznością. Do zobaczenia na meczach! – powiedział Arnau Ortiz po podpisaniu umowy.

Hiszpański skrzydłowy drugą część minionego sezonu spędził na wypożyczeniu w FC Cartagena. 22-latek w barwach tego klubu rozegrał 14 spotkań, w których udało mu się zaliczyć jedną asystę. Miała ona miejsce w rywalizacji przeciwko CD Mirandes.

