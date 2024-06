AS Roma może mocno wejść w letnie okienko transferowe. Na celowniku "Giallorossich" znalazł się Armand Lauriente z Sassuolo, informuje Nicolo Schira. Francuski zawodnik również znajduje się na liście życzeń West Hamu United.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Armand Lauriente

Armand Lauriente w kręgu zainteresowań AS Romy

Spadek Sassuolo z Serie A oznaczać będzie rozstanie z wieloma zawodnikami. Jednym z graczy, który opuści szeregi „Neroverdich” jest Armand Lauriente. Francuski skrzydłowy od momentu przyjścia był kluczowym zawodnikiem na Mapei Stadium, dlatego jego pozostanie w klubie wydaje się nie mieć szans. Na dodatek sam zawodnik zaznaczył, że chce trafić do nowego zespołu.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że Armand Lauriente może pozostać na Półwyspie Apenińskim. Otóż francuski piłkarz trafił na listę życzeń AS Romy. „Giallorossi” przed kolejnym sezonem chcą wzmocnić pozycję skrzydłowego, a 25-latek wydaje się do tego odpowiednią opcją. Przyjście zawodnika Sassuolo sprawiłoby, że pozycja Nicoli Zalewskiego znacznie by się osłabiła, ale wychowanek Rennes ma również inną opcję transferową.

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Armand Lauriente może wylądować w Premier League. Francuz bowiem jest postrzegany jako idealna opcja transferowa dla West Hamu United. Zatem popularne „Młoty” będą toczyły walkę o 25-letniego skrzydłowego razem z AS Romą.

Armand Lauriente ma za sobą kolejny świetny sezon w Serie A. Francuz w koszulce Sassuolo rozegrał 37 spotkań. A w tym czasie zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst.

