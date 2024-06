Paulo Dybala na podstawie specjalnej klauzuli odstępnego dla zagranicznych klubów jest dostępny za 12 mln euro. Argentyńczyk byłby otwarty na transfer do Premier League - donosi Sky Sports.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

AS Roma straci Paulo Dybalę? Może trafić do Premier League

AS Roma podczas najbliższego letniego okienka transferowego może stracić Paulo Dybalę. Kontrakt 30-letniego napastnika z Giallorossimi obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku, a w jego umowie znajduje się specjalna klauzula odstępnego, aktywna dla klubów spoza Włoch. Zagraniczne zespoły mogą bowiem pozyskać 38-krotnego reprezentanta Argentyny za 12 milionów euro, co jest absolutną promocją, jak na transfer piłkarza takiej klasy.

Jak poinformowała brytyjska stacja telewizyjna “Sky Sports”, Paulo Dybala jest otwarty na przeprowadzkę do Premier League, skąd płynie zainteresowanie jego osobą. Etatowy reprezentant Albiceleste w przeszłości był łączony z przenosinami do takich gigantów jak Manchester United czy Chelsea. Niewykluczone, że angielskie potęgi ponownie zwrócą uwagę na byłego zawodnika Palermo oraz Juventusu, którego można sprowadzić na atrakcyjnych warunkach.

Paulo Dybala w 39 spotkaniach zakończonego sezonu strzelił 16 goli i zaliczył 10 asyst, co robi bardzo duże wrażenie. AS Roma chciałaby zatrzymać gwiazdora w swoich szeregach, ale nie będzie to łatwe zadanie, z uwagi na wyżej wspomnianą klauzulę wykupu. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia cofniętego napastnika na 25 milionów euro.