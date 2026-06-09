Alonso na łowach w Madrycie. Chelsea chce ściągnąć gwiazdora Realu

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arda Guler przymierzany do Chelsea

Xabi Alonso jakiś czas temu został mianowany nowym trenerem Chelsea. Hiszpański szkoleniowiec otrzymał zadanie przywrócenia londyńskiego klubu do ścisłej czołówki po bardzo przeciętnym sezonie. 44-letni menedżer rozpoczął już budowę kadry na kolejną kampanię oraz wskazał włodarzom ze Stamford Bridge kilku zawodników, których chętnie widziałby w swoim zespole. Jednym z nich ma być piłkarz, z którym współpracował w poprzednim klubie i którego doskonale zna z codziennej pracy.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że Alonso chciałby sprowadzić swojego byłego podopiecznego z Realu Madryt – Ardę Gulera. 21-letni turecki pomocnik prezentował wysoką formę pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca oraz pozostawił po sobie świetne wrażenie. Choć Chelsea jest gotowa przeznaczyć na jego transfer ponad 100 milionów euro, to realizacja takiej transakcji wydaje się mało prawdopodobna. Wszystko dlatego, że Jose Mourinho wiąże z zawodnikiem duże nadzieje i nie zamierza rezygnować z niego przed startem nowego sezonu.

Turecki piłkarz, którym interesują się również Arsenal oraz Liverpool, przeniósł się do ekipy Królewskich w 2023 roku za niespełna 30 milionów euro z Fenerbahce Stambuł. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co znacząco wzmacnia pozycję negocjacyjną hiszpańskiego giganta. W minionej kampanii Arda Guler rozegrał 51 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył sześć bramek i zanotował czternaście asyst, potwierdzając ogromny potencjał oraz rosnącą wartość na europejskim rynku transferowym.