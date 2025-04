Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler łączony z Bayerem Leverkusen

Arda Guler nie może być zadowolony z czasu gry, który otrzymuje w obecnym sezonie od Carlo Ancelottiego. Co prawda, pomocnik Realu Madryt rozegrał 34 mecze, strzelił 3 gole oraz zaliczył 7 asyst, ale spędził na boisku zaledwie 1233 minuty. Wszystko wskazuje na to, że zawodzący w aktualnej kampanii włoski trener już w najbliższych tygodniach straci pracę, co będzie pokłosiem fatalnego dwumeczu z Arsenalem (1:5). To jednak nie oznacza, że 19-krotny reprezentant Turcji pozostanie na Santiago Bernabeu i będzie odgrywał ważniejszą rolę pod wodzą nowego szkoleniowca.

Włodarze stołecznego klubu mogą bowiem wykorzystać Ardę Gulera przy okazji… zatrudnienia Xabiego Alonso. Według hiszpańskiej gazety “SPORT” Real Madryt ma być otwarty na wypożyczenie młodzieńca do Bayeru Leverkusen. W ten sposób mistrz La Ligi odwdzięczyłby się Niemcom za zgodę na przeprowadzkę hiszpańskiego trenera na Santiago Bernabeu, pomimo obowiązującego kontraktu. Ponadto triumfatorzy Ligi Mistrzów mieliby “kartę przetargową” w negocjacjach dotyczących wysokości klauzuli zwolnienia 43-letniego menedżera.

Zawodnik, który może zagrać w środku pola lub na skrzydle, występuje w barwach drużyny Los Blancos od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się do hiszpańskiego klubu za 20 milionów euro z Fenerbahce Stambuł. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 45 milionów euro. Kontrakt Ardy Gulera z Realem Madryt obowiązuje do 2029 roku. Niewykluczone, że w sezonie 2025/2026 młodzieniec przywdzieje trykot mistrza Niemiec.