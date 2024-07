Arda Gueler może opuścić Real Madryt. Jak informuje Football365.com, Liverpool złożył Turkowi ofertę nie do odrzucenia.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Arda Gueler

Arda Gueler kuszony przez Liverpool

Przyszłość Ardy Guelera wciąż budzi spore wątpliwości. Media najwidoczniej nie ufają Carlo Ancelottiemu, który pod koniec kwietnia podzielił się jasną deklaracją.

– Będzie dla nas bardzo ważnym zawodnikiem w kolejnym sezonie. Nie mam co do tego wątpliwości – powiedział włoski trener na jednej z konferencji prasowych.

Real Madryt utrzymuje narrację, że Gueler będzie ważną postacią i jest szykowany do gry w pierwszym składzie w najbliższych latach. Jednak występy zawodnika na Euro 2024 zwróciły uwagę innych wielkich klubów. Według serwisu Football365.com intensywnie o zawodnika zabiega Liverpool, który miał nawet złożyć nieformalną ofertę. Dziennikarze mówią, że jest to “propozycja nie do odrzucenia”, ale dokładne szczegóły nie są znane.

Skąd wynikają plotki u Ardzie Guelerze? Zapewne wpływ na to ma przyjście Kyliana Mbappe, które prawdopodobnie przyczyni się do zmiany systemu gry. Najpewniej Carlo Ancelotti zdecyduje się na formację 1-4-3-3, a więc w składzie zabraknie miejsca dla jednego z pomocników. W sezonie 2023/2024 Królewscy regularnie grali czterema piłkarzami w środku pola.

Konkurencja w składzie Realu jest ogromna, co może martwić Guelera. Młody Turek liczy na rozwój swojej kariery, a mała liczba minut może to skutecznie ograniczać. W tej sytuacji niewykluczone, że przez myśl 19-latka przeszła chęć spróbowania sił w innym klubie.

