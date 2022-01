PressFocus Na zdjęciu: Ronald Araujo (z lewej)

Marca donosi, że Ronald Araujo odrzucił pierwszą propozycję kontraktu przedstawioną przez Barcelonę. Priorytetem dla Urugwajczyka jest pozostanie w stolicy Katalonii, ale sytuacji przyglądają się dwaj giganci Premier League: Chelsea i Manchester United.

Przedłużenie umowy z Ronaldem Araujo jest jednym z priorytetów Barcelony

Pierwsza propozycja kontraktu została jednak odrzucona przez Urugwajczyka

Obie strony powrócą do rozmów, ale sytuacji przyglądają się dwaj reprezentanci Premier League, którzy chętnie zakontraktowaliby środkowego obrońcę Dumy Katalonii

Araujo odrzucił pierwszą propozycję Barcelony

Mateu Alemany ma w styczniu ręce pełne roboty. Jednym z ważniejszych obowiązków dyrektora sportowego Barcelony w tym miesiącu było zaprezentowanie Ronaldowi Araujo propozycji przedłużenia kontraktu. Obecna umowa wiąże Urugwajczyka z klubem jedynie do czerwca 2023 roku. 22-latka uznaje się za największą nadzieję bloku defensywnego Dumy Katalonii. Gracz imponuje warunkami fizycznymi i prezentuje cechy prawdziwego lidera.

Pierwsze rozmowy między stoperem, a klubem, zakończyły się jednak niepowodzeniem. Araujo odrzucił propozycję Blaugrany, choć Marca podkreśla, że samo spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze. Dla Urugwajczyka priorytetem jest pozostanie w stolicy Katalonii. Liczy jednak na to, że jego nowa umowa odzwierciedli postęp, jaki zanotował oraz unaoczni pozycję, jaką wywalczył sobie w hierarchii drużyny. Sytuacji 22-latka przyglądają się Chelsea i Manchester United. Angielscy giganci uważają, że ma on idealne warunki do gry w Premier League. Jeśli zatem defensor nie dojdzie do porozumienia z Barceloną, nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego pracodawcy na wysokim poziomie.

Araujo rozegrał w tym sezonie 24 spotkania. Zdobył dwie bramki w La Lidze.

Zobacz również: Zwrot w sprawie Dembele? Francuz może zostać w Barcelonie.

FC Barcelona Atletico Madryt 2.42 3.40 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2022 15:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin