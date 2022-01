PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele (z lewej)

We wtorek ma dojść do ostatniego spotkania agentów Ousmane’a Dembele z dyrektorami Barcelony. Pozostanie Francuza na Camp Nou wciąż jest możliwe – o ile jego reprezentanci dostosują się do wymagań klubu.

Ousmane Dembele został odsunięty od składu Barcelony, a klub postawił mu ultimatum

Pozostanie Francuza na Camp Nou wciąż jest jednak możliwe. We wtorek jego agent spotka się z dyrektorami Dumy Katalonii

Odejście lub przedłużenie kontraktu przez 24-latka otworzyłoby Blaugranie możliwość dopięcia innych transferów

Ostatnie spotkanie Barcelony z agentem Dembele

Ousmane Dembele odrzucił ostatnią propozycję przedłużenia kontraktu, jaką przedłożyła mu Barcelona. W efekcie tego zachowania klub postanowił postawić sprawę jasno. Dyrektor sportowy Mateu Alemany powiedział wprost: albo Francuz podpisze nową umowę, albo musi odejść już w styczniu. To nie podoba się Dembele. Jego agenci liczyli, że 24-latek do czerwca będzie ważnym graczem w talii Xaviego Hernandeza, a następnie zmieni barwy jako wolny zawodnik. Pozwoliłoby to zbliżyć się do wymagań finansowych Francuza – czy raczej jego reprezentanta. Sam zawodnik podkreślał bowiem ostatnio, że jego marzeniem jest pozostanie w stolicy Katalonii. Jego agent, Moussa Sissoko uważa jednak, że Francuz zasłużył na znaczną podwyżkę. Do tego Barcelona miałaby zapewnić obu panom intratne bonusy za złożenie podpisu. Na to Duma Katalonii nie zamierza się zgodzić. Joan Laporta i jego pracownicy chcą, by pensja Dembele zależała od rozegranych przez niego minut i wymiernych efektów jego występów.

24-latek nie otrzymał powołania na dwa ostatnie spotkania Blaugrany, odpuścił też jeden z treningów. Mimo tego wciąż istnieje szansa, że pozostanie na Camp Nou. We wtorek bowiem Moussa Sissoko pojawił się na lotnisku El Prat. Tego dnia po południu ma dojść do ostatniego spotkania agenta z Mateu Alemanym. Jeżeli obaj panowie dojdą do porozumienia, Dembele przedłuży umowę. To pozwoli zaś Barcelonie sfinalizować inne operacje. W klubie liczą na pozyskanie Nicolasa Tagliafico i Alvaro Moraty. Obaj mieliby zmienić barwy jeszcze w styczniu. Blaugrana musi zwolnić sporo pieniędzy z listy płac, by którakolwiek z tych transakcji doszła do skutku. Taka możliwość pojawi się po rozwiązaniu kwestii Dembele.

24-latek rozegrał w tym sezonie 11 meczów. Strzelił bramkę trzecioligowcowi w Pucharze Króla, a w La Lidze zanotował dwie asysty.

