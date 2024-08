Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony odrzucił możliwość transferu do Realu Betis

Antony trafił do Manchesteru United w sierpniu 2022 z Ajaxu Amsterdam za kwotę 95 milionów euro. Skrzydłowy przechodził na Old Trafford jako wielka gwiazda, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W ostatnich tygodniach był wymieniany jako jeden z kilku zawodników, którzy nie znajdują się w planach Erika ten Haga. Anotny miał opuścić Manchester United, ale wygląda na to, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

Antony był łączony w ostatnich dniach z transferem do Realu Betis. Niektóre źródła przekonywały, że ten ruch jest więcej niż prawdopodobny. Tymczasem Fabrizio Romano donosi, że transfer Brazylijczyka do Realu Betis nie dojdzie do skutku, bowiem zawodnik chce pozostać w Manchesterze United. Antony już we wcześniejszych wywiadach zapowiadał, że chce udowodnić swoją wartość na Old Trafford i najwidoczniej robi wszystko, by tych słów dotrzymać.

Anotny czasu spędzonego w United nie może zaliczyć do najbardziej udanych, również ze względu na kontuzje, które wyhamowały jego karierę. Obecnie ma na swoim koncie 83 występy, 11 goli i pięć asyst we wszystkich rozgrywkach. Czerwone Diabły sprowadzając gracza za blisko sto milionów euro liczyły z pewnością na coś więcej. Być może obecna kampania okaże się punktem zwrotnym.