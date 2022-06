PressFocus Na zdjęciu: Antony (z prawej) i Klaassen

Antony znalazł się na radarze kilku wielkich klubów. Brazylijczyk marzy jednak o ponownym trenowaniu pod okiem Erika ten Haga i chce trafić do Manchesteru United. Czerwone Diabły muszą jednak być gotowe na znaczny wydatek, by przekonać do tej transakcji Ajax.

Manchester United jest jednym z klubów zainteresowanych Antonym

Sam Brazylijczyk zdecydował, że chce trafić pod skrzydła Erika ten Haga

Czerwone Diabły muszą się jednak liczyć ze sporym wydatkiem. Ajax nie zaakceptuje 46 milionów euro, o których jeszcze niedawno mówiono w tym kontekście

Antony chce do Manchesteru, a klub musi do tego wysilić się finansowo

Antony znalazł się na celowniku największych europejskich klubów. Po dwóch udanych sezonach w barwach Ajaxu Amsterdam dał się poznać jako błyskotliwy skrzydłowy, potrafiący zrobić różnicę i gwarantować bramki oraz asysty. W październiku 2021 roku zadebiutował też w reprezentacji Brazylii i jak dotąd rozegrał dla niej dziewięć meczów, strzelając dwa gole. Jak wiadomo, linia ataku Canarinhos jest niezwykle mocno obsadzona. Problem z regularną grą w jej barwach miał nawet gwiazdorski duet z Realu Madryt – Vinicius oraz Rodrygo.

Antony jest kuszony, między innymi, przez Tottenham. 22-latek wybrał już jednak wymarzony klub. Jest nim Manchester United. Skrzydłowy świetnie wspomina współpracę z Erikiem ten Hagiem i chciałby ją kontynuować. Szkoleniowiec, z kolei, bardzo wysoko ceni umiejętności byłego podopiecznego. Pod względem indywidualnego kontraktu nie powinno być większych problemów.

Ajax Amsterdam ani myśli jednak oddać swojej gwiazdy za bezcen. Jeszcze kilka dni temu spekulowano, że Joden może przekonać oferta opiewająca na około 46 milionów euro. Teraz wiemy już, że to za mało. Niewykluczone, że Czerwone Diabły muszą być gotowe na wydatek rzędu 60 milionów euro. Klub nadal nie złożył oficjalnej oferty za Brazylijczyka, ale w ciągu najbliższych dni ma to się zmienić.

Antony w minionym sezonie rozegrał 32 mecze we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich “double-double” – 12 bramek i dziesięć asyst. Podczas dwóch lat w Amsterdamie świętował dwa mistrzostwa kraju oraz Puchar Holandii.

