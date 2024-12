Pogba może obrać zaskakujący kierunek. Kolejna opcja na stole

Paul Pogba jest już bliski powrotu na boisko po dyskwalifikacji za nieumyślne stosowanie dopingu. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Corinthians dołączyło do walki o zakontraktowanie francuskiego pomocnika.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba przymierzany do Corinthians

Jak wiemy, zawieszenie Paula Pogby za stosowanie środka dopingującego zostało skrócone z czterech lat do osiemnastu miesięcy. To oznacza, że 31-letni pomocnik już w styczniu 2025 roku rozpocznie treningi, zaś do gry będzie mógł wrócić kilka tygodni później, a mianowicie w marcu. W międzyczasie 91-krotny reprezentant Francji rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Juventusem, stając się tym samym wolnym zawodnikiem.

Tak więc Paul Pogba jest dostępny na rynku transferowym bez kwoty odstępnego. To rzecz jasna wzbudza ogromne zainteresowanie klubów z całego świata, a środkowy pomocnik przebiera w ofertach. W ostatnich miesiącach mistrz świata był łączony z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. Jednak Francuz może obrać zupełnie inny kierunek, gdyż znalazł się na radarze brazylijskiego Corinthians – ujawnił Ekrem Konur.

Turecki dziennikarz poinformował w mediach społecznościowych, że Brazylijczycy marzą o pozyskaniu Paula Pogby, ale problemem mogą okazać się wymagania finansowe słynnego piłkarza. Dlatego Corinthians poszukuje sponsora, który będzie płacił część pensji gwiazdora. Co ciekawe, w internecie skrzyknęli się kibice tej drużyny, którzy planują otworzyć zbiórkę w celu uzbierania pieniędzy na pokrycie zarobków Francuza.

Paul Pogba w koszulce Juventusu rozegrał 190 meczów, strzelił 34 gole i zaliczył 41 asyst. Warto dodać, że w Corinthians występuje reprezentant Holandii – Memphis Depay.