fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Griezmann pożegna się latem z Atletico?

Antoine Griezmann w dalszym ciągu jest czołową postacią ofensywy Atletico Madryt. W tym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach 16 bramek oraz 7 asyst, tworząc znakomity duet z Julianem Alvarezem. Choć 33-latek wciąż jest w stanie prezentować najwyższy poziom, poważnie myśli nad swoją przyszłością i ewentualnym opuszczeniem Europy. Z medialnych doniesień wynika, że bliskie jego sercu są Stany Zjednoczone, gdzie często podróżuje. To właśnie w MLS mógłby kontynuować karierę.

Jego umowa z Atletico obowiązuje do 2026 roku, ale transfer jest możliwy już tego lata. Griezmann ma prowadzić zaawansowane rozmowy z Los Angeles FC, a do przenosin nakłaniają go dwaj rodacy – Olivier Giroud i Hugo Lloris. Los Rojiblancos oczywiście uwzględniają napastnika w swoich planach i nie chcą się z nim żegnać, ale nie będą również stać na jego drodze. Jeśli ten postanowi odejść, wówczas otrzyma od klubu zgodę.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

“Mundo Deportivo” informuje, że zaplanowano rozmowy między Griezmannem a władzami Atletico. Ich tematem będzie oczywiście przyszłość gwiazdora. Klub chce poznać zamiary piłkarza, aby jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego okienka. W przypadku jego odejścia, konieczne będzie znalezienie następcy z najwyższej półki.

Griezmann trafił do Atletico w 2014 roku. W latach 2019-2023 był związany z Barceloną, którą definitywnie opuścił, wracając do stolicy Hiszpanii.